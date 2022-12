Sergi Roberto: “El cuerpo técnico me ha transmitido que están muy contentos conmigo”

El jugador español Sergi Roberto, se refirió a su posible renovación con el Barcelona, comentando que le hace mucha ilusión quedarse en el club culé

Sergi Roberto espera poder extender su vínculo con el Barcelona, aunque revela que aún no se ha sentado a negociar con la directiva.

“Aún no hemos empezado a hablar, pero mi idea es quedarme. El cuerpo técnico me ha transmitido que están muy contentos conmigo y quieren que me quede, pero no hemos empezado a hablar. Me haría mucha ilusión poder continuar y, sobre todo, quedarme con buenas sensaciones y poder disfrutar en el terreno de juego”, dijo Sergi para RAC1.

Además, habló sobre la relación que tiene con el entrenador de los culés, Xavi Hernández. “Desde el primer día me dio la confianza de operarme y recuperarme tranquilamente. Me dijo que me esperarían y que tenían confianza en mí. Para un jugador es lo más importante, sentir la confianza del entrenador y saber que cuenta contigo”, sostuvo.

“Ahora mismo estoy cobrando como si hubiese subido al Barça, pero lo hago como con orgullo porque quiero estar aquí. Los últimos años no disfrutaba jugando porque no estaba bien físicamente. Quería seguir y ahora estoy disfrutando. Para mí el tema económico no es importante”, comentó.

Redactado por: Miguel Casana