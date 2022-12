Urruti: “Estoy agradecido con toda la gente peruana y con el club que me abrió las puertas”

El jugador de Universitario de Deportes, Luis Urruti, se refirió respecto a su nacionalidad peruana, agradeciendo al club merengue y a la gente

Tras convertirse en un peruano más, Luis Urruti, jugador de Universitario de Deportes, señaló sentirse contento de renovar una temporada más con el cuadro crema, además de obtener la nacionalidad peruana, el jugador piensa a futuro poder ganarse un lugar y jugar en la ‘Blanquirroja’.

“Agradecido de ser peruano. Me acuerdo cuando llegué en el 2019 a Universitario de Deportes, todos me hicieron sentir como uno más. Estoy agradecido con toda la gente peruana y con el club que me abrió las puertas de este hermoso país. Espero en un futuro poder representar a la selección de Perú”, dijo Urruti después de convertirse en un peruano más.

Universitario de Deportes confirma nacionalización de Luis Urruti