Sergio Agüero: “Gracias a todos por el apoyo”

Sergio Agüero, delantero del Barcelona, reapareció en Twitch y declaró como se encuentra ahora tras su problema cardiológico. Agradeció bastante a las personas que lo siguen y el agregó que no quiere hablar sobre el tema pero se encuentra bien según él.

“No voy a hablar de mi tema, ya saben que estoy bien. Le quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron, en redes sociales, en todos lados. Mucha gente me escribió, así que a toda esa gente que me escribió les digo muchas gracias”, dijo el “Kun”.

Este jueves el futbolista del Barcelona reapareció en una transmisión en vivo en Twitch, porque se realizo la participación de su equipo KRÜ Esports en el Mundial de Valorant

Está noticia a preocupado a todos los hinchas que son apasionados al fútbol. El Kun sufre una arritmia cardíaca. Pero según los médicos hace varias semanas dijeron que el jugador argentino lo dejaba fuera de las canchas hasta febrero del 2022.

En el último encuentro que jugó el “Kun” fue titular en el partido del Barcelona ante el Alavés y a los 40 minutos del primer tiempo, el argentino cayó al suelo donde se vio que el se agarraba el pecho y tiró al suelo a pedir ayuda.

“No voy a hablar mucho del tema este y solo vengo a disfrutar del partido de hoy. Gracias por bancarme y acá estoy para lo que necesiten. Siempre está bien agradecer porque vi muchos mensajes por todos lados”, finalizó el “Kun”.