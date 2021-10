Sergio Agüero: “Si no ganamos, estamos casi fuera”

Sergio Agüero, jugador del Barcelona, habló sobre el duelo de mañana ante Dinamo Kiev de Ucrania por la Champions League.

Barcelona no viene pasando un buen momento en la actual temporada de la Champions League, los culés no han sumado unidades en las dos primeras fechas y asumirán el encuentro de mañana ante Dinamo de Kiev como una verdadera final. Sergio Agüero, delantero del club catalán, habló en conferencia de prensa sobre este trascendental compromiso.

El ‘Kun’ sabe que si no ganan mañana estarán con un pie afuera de la Champions League, decretando un verdadero fracaso en el Barcelona: “Tenemos que ganar sí o sí. Si no ganamos, estamos casi fuera, estamos con confianza. Con la ayuda de la gente, que seguro que nos van a ayudará a empujar”.

El delantero argentino habló sobre su debut oficial ante el Valencia en el Camp Nou, agradeciendo a la hinchada blaugrana por su cálido recibimiento: “He jugado en contra del Barça y el estadio impone mucho. No me esperaba ese recibimiento tan cariñoso. Ahora me queda por demostrar en la cancha ese cariño”.

Por último, el ex futbolista del Manchester City se refirió a la competencia que hay en el Barca por un lugar en la delantera: “Intento primero entrenarme bien y el resto es decisión del entrenador. Hay mucha competencia y muy buenos jugadores. El puesto se gana estando bien físicamente y haciendo bien las cosas”, finalizó.

Barcelona se enfrentará mañana al Dinamo Kiev de Ucrania a las 11:45 hrs (horario peruano) en el Camp Nou por la tercera fecha del grupo ‘E’ de la Champions League. Los culés marchan en la última casilla de su grupo con 0 unidades, por lo que están obligados a ganar mañana para seguir soñando con un cupo en octavos de final.