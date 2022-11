Sergio Leal: “Cuando llegué a Cristal no sabía de la dimensión que tenía en el fútbol peruano y lo que era Perú en tema de cantidad”

El campeón con Sporting Cristal en 2005, Sergio Leal, habló sobre su etapa como jugador del cuadro rimense, el exfutbolista uruguayo habló sobre la primera vez que pisó suelo peruano.

“Cuando llegué a Cristal no sabía de la dimensión que tenía en el fútbol peruano y lo que era Perú en tema de cantidad. Uruguay es grande, Peñarol es gigante, pero Perú tiene 45 millones de habitantes. Y cuando estoy en Perú, Cristal empieza a andar bien, vinieron Nike y Adidas a hacerme contrato. Yo dije: ‘este es un equipo muy grande”, declaró para un medio deportivo.

Además, el charrúa reveló la primera impresión que tuvo al jugar aquí: “Yo llego muy bien entrenado y me sorprendió el fútbol peruano. En Uruguay no tenía espacios, la paraba y venían tres con la plancha en alto. En cambio, en Perú los defensores me daban dos o tres metros”

Por último, recordó al plantel que algo el trofeo del torneo peruano en 2005:”Cristal jugaba al fútbol que era un disparate. El ‘Patito’ Quinteros, el ‘Camello’ Soto, Carlos Zegarra, ‘Cholito’ Prado, un montón de gente con muy buen pie. Luis Alberto Bonnet que era mi ‘9′, Lobatón que no jugaba porque era más joven y alternaba. Se jugaba espectacularmente al fútbol”.

Redactor: Diego Pecho