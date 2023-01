Sergio Ludeña: “Siempre vamos a velar por lo mejor de nuestras instituciones, estamos cuidando el futuro del propio fútbol”

Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, habló en la conferencia de prensa que ofrecieron los 8 clubes que han anunciado que no jugarán la Liga 1 2023 si no se levanta la medida cautelar. El directivo indicó que no hay confianza en la gestión de la Federación Peruana de Fútbol.

“Luego de un análisis y decisión de los ocho equipos que estamos acá y primando y revisando lo mejor para la salud financiera, seguridad, pagos a futuro y el desarrollo de cada uno de las instituciones sentadas acá, los ocho equipos hemos decidido no participar en el torneo hasta que se levante la medida cautelar que causa perjuicio a cada una de nuestras instituciones”, dijo Ludeña.

Agregó: “Es momento que la FPF analice qué es lo mejor para el fútbol peruano y considero inviable que se pueda jugar un torneo sin los 8 equipos que estamos acá. Todavía tenemos días, hemos pedido el levantamiento de la medida cautelar hace tiempo. Esperemos que eso no pase pero estamos alineados”.

“Siempre vamos a velar por lo mejor de nuestras instituciones, estamos cuidando el futuro del propio fútbol, de los hinchas que nos acompañan fecha a fecha, tenemos compromisos con diferentes empresas que invierten en el club”, argumentó.

Además indicó: “Si la Federación encabezada por el presidente Agustín Lozano y el secretario Jean Marcel Robilliard está dispuesto a generarle ese daño a los hinchas y a tantas personas… todavía estamos a tiempo de resolver esto y es lo que nosotros como instituciones buscamos”.

“La decisión es no jugar el torneo hasta que la Federación revise y retire esta medida cautelar, es lo mejor para todos y sobre todo para los hinchas. Empápense, preocúpense porque hoy podemos estar alterando todo el futuro del fútbol peruano”, comentó.