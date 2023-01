Ricardo Bettocchi: “Nosotros queremos jugar pero no podemos jugar bajo las condiciones que estamos ahora”

Ricardo Bettocchi, administrador de Melgar, indicó que los contratos con el Consorcio fueron firmados antes de que se aprobara el actual estatuto y este contrato tiene cláusulas de preferencia.

“Nosotros queremos jugar pero no podemos jugar bajo las condiciones que estamos ahora. Si no hay trasmisión no hay ingresos de televisión y no podemos garantizar los pagos de los sueldos”, dijo el directivo de Melgar. “Queremos jugar pero en estas condiciones es imposible, la medida cautelar es desproporcionada”.

Sobre si finalmente no juegan en el torneo local indicó: “Lo más probable es que comencemos a jugar partidos amistosos para no perder ritmo esperando que esto se solucione. Como dije desde el comienzo, todos estamos en esto porque queremos jugar, dentro de estos 8 equipos están 5 de los 8 representantes de los clubes peruanos en torneos internacionales, no es poco. Es inviable pensar en un año bueno si no tenemos ingresos por televisión”.

“El tema también pasa por la confianza y hay cosas que no se han explicado durante mucho tiempo. No tenemos ninguna certeza que lo que vaya a pasar hacia adelante del otro lado nos vaya a tener con salud financiera”, añadió.

Finalmente aseguró: “Tenemos contratos que fueron firmados mucho tiempo antes de que el estatuto no nos permitiera firmar. Nosotros no estamos yendo en contra, ni diciendo que la Federación no es dueña de los derechos. Nosotros lo sabemos, pero tenemos un contrato que fue firmado y reconocido por ellos y este contrato tiene cláusulas de preferencia. Lo que va a pasar va a depender más de la Federación que de nosotros”.