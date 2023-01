Silva Santos: “Las contrataciones no son fáciles, pero el club hizo todo lo correcto y facilitó todo el proceso para que fuera rápido”

Abner Vinicius da Silva Santos, futbolista brasileño de 22 años, mencionó en su presentación que “llega a un club grande” y que no pensó lucho cuando el Real Betis lo quería en sus filas.

“Las contrataciones no son fáciles, pero el club hizo todo lo correcto y facilitó todo el proceso para que fuera rápido. Llegar a un club tan grande como el Betis no es fácil. He hablado mucho con mi familia y sabemos que llego a un grande, a un campeón Copa del Rey, un equipo que está en Europa League y que tiene todo para crecer. Gracias al presidente y a Antonio por haberme ayudado a llegar aquí”, declaró tras su presentación.

Además, agregó: “Creo que el fútbol es diferente, claro. Pero la adaptación se hace con trabajo y tiempo. Me adaptaré con tiempo, jugando. Eso no va a ser el problema. En Brasil el fútbol también es rápido. Aquí es más limpio el fútbol, pero con dedicación me adaptaré rápido. Hoy fue el primer entrenamiento con todo el equipo y el recibimiento, no sólo de los brasileños, que también, sino de todos ha sido muy bueno. Llevan tiempo trabajando mucho y bien y estoy seguro de que con trabajo y dedicación me adaptaré bien”.

Finalizó: “soy un jugador que no hago las cosas por hacer, creo que soy inteligente, que hago las cosas con cabeza, que busco lo que el entrenador quiere de mí. Creo que el entrenador esperará algo diferente y espero darle lo que quiere. ¿Espejo? Marcelo, que ha hecho una historia muy bonita en España. Espero hacer aquí en el Betis también una bonita historia”.