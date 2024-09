Sergio Peña sobre clasificar al Mundial: “Yo no lo veo imposible”

Sergio Peña fue titular en la derrota de la selección peruana ante Ecuador, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, por 1 a 0. El mediocampista del Malmo, de Suecia, tuvo en la fecha pasada una destacada actuación frente a Colombia; sin embargo no consiguió replicar ese buen rendimiento en la altura de Quito; por lo que fue sustituido en el minuto 68 para dar ingreso a Piero Quispe.

Al termino del encuentro el número ’10’ de la bicolor brindo declaraciones, lamentando el resultado. “Fue un partido complicado, como todos sabíamos que iba a ser. El rival supo jugar en su campo y con la altura fue superior a nosotros. Hicimos todo lo posible para sacar el partido adelante, pero lamentablemente se nos hizo muy complicado y no pudimos”, indicó el ex Alianza Lima.

De igual forma, fue consultado acerca del por qué Perú no consiguió hacerse con el control de la posesión. “Aunque suene a excusa, la altura es pesada, es complicado y el equipo nos presionó bien. Lamentablemente, no estuvimos finos a la hora de jugar y optamos por jugar muy largo. Contra Colombia no fuimos los mejores, y hoy no somos los peores”, explicó el volante nacional a Movistar Deportes.

“Estamos a 6 puntos”

Sergio Peña habló sobre las chances de que Perú clasifique al Mundial 2026 y se mostró positivo a pesar de los malos resultados. “Ahora quedan 10 partidos, estamos a 6 puntos del lugar donde tenemos que estar. Yo no lo veo imposible, soy muy positivo, habló como jugador y como hincha; mientras que esté con mis compañeros iré con todo hasta el final”, indicó Peña a Radio Ovación.

Al finalizar, comentó la posibilidad de un regreso a la selección de Paolo Guerrero, Christian Cueva y André Carrillo. “Necesitamos de todos, sabemos que ellos 3 son muy importantes para nosotros. Ellos siempre han sido parte de la selección, son parte de y nos mantenemos en contacto, estamos siempre unidos. Esperamos que esos 3 jugadores que son importantes para nosotros estén en las próximas fechas”, sentenció.

