Sergio Peña sobre Malmo: “No he dicho que me quiero ir”

El mediocampista de la selección peruana, Sergio Peña, rompió el silencio y habló de las especulaciones que aseguraban que el jugador peruano dejaría próximamente las filas del Malmo

El jugador de la selección peruana, Sergio Peña, habló recientemente respecto a los rumores que indicaban un posible interés del jugador abandonar el Malmo, su actual equipo. “No sé de dónde viene esa información. No he dicho que me quiero ir”, manifestó el volante nacional a Expressen. Sin embargo, reconoció que no descartaría escuchar ofertas de otros clubes si es que estas llegasen.

“Cuando la ventana está abierta, es común que escuches ofertas, el club también. Si hay una buena , está claro que la escucharé. Mi corazón está en Malmö ahora, pero siempre quiero más”, manifestó el centrocampista.

De la misma manera, el jugador peruano aprovechó en hablar sobre las decisiones de su entrenador en el equipo español, de las que no está muy conforme: “Ha sido una temporada difícil para mí porque juego un partido, luego no estoy. No me gusta cuando descanso, porque si haces un buen partido y luego te sientas en el banquillo, entonces no tienes continuidad en tu juego”, explicó.

Finalmente, Peña espera tener una mayor continuidad en la oncena del Malmo. “Quiero jugar los 90 minutos, pero depende del entrenador”, indicó.