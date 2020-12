Si el TAS demora jugarán Segunda

Abogados irán hasta las últimas instancias, pero descartaron una medida cautelar en caso demore la resolución.

A pesar de que en la resolución de la Comisión de Licencias, se indica que Alianza no puede ir al TAS por no ser el club sancionado, el Fondo Blanquiazul no se rinde e irá de todos modos al tribunal internacional para pedir su permanencia en primera división. La declaración de su abogado Diego Guerrero en RPP, quien dijo que pedirán una medida cautelar que les permite jugar Liga 1 hasta que salga la resolución, causó mucha polémica, pues en caso de no ser favorable, el equipo podría bajar a mitad con el torneo ya empezado y distorsionar su formato.

Es por eso que su consultor externo, Marco Lajara, contó que en caso el fallo demore, aceptarán jugar segunda el 2021: “Alianza jugaría la Liga 2 si se organiza en el tiempo que corresponde. Si en el camino de esta nos sale una resolución favorable en el TAS, la FPF nos habría hecho un daño y haríamos que sea reparado”, declaró en Radio Unión.

Por otro lado, su delegado Tito Ordóñez, indicó que analizan ir a una última instancia peruana antes de acudir al TAS: “Estamos analizando qué caminos tomar. No estamos de acuerdo con el oficio de licencias que desestima nuestro reclamo. Antes de ir al TAS vamos a ver qué opciones tenemos en la legislación peruana. No quiero pronunciarme sobre si jugaremos la Liga 2“, comentó en DirecTV.