¡Si llega Christian Cueva, Salas se va!

Christian Cueva o Guillermo Salas, solo hay sitio para uno.

Ante los malos resultados que viene obteniendo la Universidad César Vallejo, los dirigentes han visto por conveniente, ir con todas sus fuerzas por Christian Cueva para que comande el ataque pero, el habilidoso volante de la selección peruana, tiene problemas con el técnico trujillano Guillermo Salas y van a tener que escoger solo a uno.

A principio de año, el cuadro trujillano, fue por los servicios de Guillermo Salas, apostando por su estilo de juego, le dieron las llaves del equipo para que imponga trabajo serio y disciplina pero, al parecer, el puesto le a quedado un poco grande, ya que, tras el problema ya conocido con José Paolo Guerrero, “Chicho” ya a perdido peso en el plantel.

Luego del problema con el goleador peruano, Salas se centró en trabajar con el plantel y centrarse netamente en su equipo pero los resultados no lo vienen acompañando y se está poniendo en tela de juicio su continuidad. Esto coge más fuerza, luego de enterarnos que la Universidad César Vallejo, está tras los pasos de Christian Cueva.

Ambos personajes de esta historia, ya tuvieron un amargo capítulo cuando, Christian Cueva, estaba a punto de firmar por Alianza Lima pero, “Chicho” solo quería que llegue a la institución íntima por 6 meses, como a prueba, porque el jugador venía demostrando poco compromiso con el fútbol.

Hoy en día, se volverían a encontrar y verse las caras pero ahora en Trujillo pero la historia pareciera ser distinta, ya que, la tan manoseada llegada de “Aladino” obligaría a que Guillermo Salas, deje de ser entrenador de la UCV por los problemas ya mencionados. En pocos palabras, es uno o el otro.

Esta noticia no a caído bien al plantel, ya que, Christian Cueva, no viene demostrando profesionalismo y más está envuelto en noticias de farándula que trabajando conscientemente. El plantel respalda a su técnico Guillermo Salas pero, donde manda capitán, no manda marinero. ¡Veremos!