Wilmar Valencia opina sobre la salud de Jesús Oropesa

Wilmar Valencia se manifestó por el estado de salud de Jesús Oropesa. D.T de Unión Comercio, quien hace una semana sufrió una complicación cardiaca. Lamentó que las autoridades no le den su apoyo.

El pasado domingo 4 de agosto, una noticia remeció el fútbol peruano y tuvo como principal protagonista a Jesús Oropesa, Director Técnico de Unión Comercio. Durante el entretiempo del partido frente a Melgar, el estratega sufrió una complicación cardiaca y tuvo que ser llevado a una clínica en Tarapoto. Hasta la fecha, si bien ha recibido mensajes solidarios por parte de sus colegas, la Liga Profesional de Fútbol ni la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se han manifestado al respecto. Esta situación volvió tener repercusión el último sábado, cuando Wilmar Valencia hizo públicas sus quejas por la existencia de un trato diferenciado.

Tras el valioso empate que logro ante Alianza en el Alejandro Villanueva, el entrenador de ADT conversó con los medios en conferencia de prensa y expuso su malestar por la forma en como se maneja la Liga 1, comenzando por el descanso que tendrá Melgar, su próximo rival, al no jugar este fin de semana.

“Ahora nosotros dormimos un par de horas y viajamos a las 5:45 a.m. de retorno a Jauja para jugar con Melgar que hoy descansó, eso es lo que a mí no me agrada y tengo que hablarlo. No es justo.

También hablo de Jesús Oropesa, quien no recibió apoyo de la Liga 1 ni de la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol (ANEF). “Ya he declarado mi malestar con la Liga, con la ANEF por el caso de Jesús Oropesa. Un caso medico de un D.T peruano donde nadie dice nada. No tiene seguro, pero gracias al SIS (Seguro Integral de Salud) está siendo atendido en el Hospital Hipólito Unanue.