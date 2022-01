Simeone: “Algún día me tendré que ir”

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó que en algún momento tendrá que dejar la institución colchonera

Todo tiene su final. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó que en algún momento tendrá que dejar la institución colchonera. A pesar de pasar por un mal presente, el Aleti del Cholo se acostumbró a ser protagonista en los torneos que disputó.

Simeone manifestó lo siguiente: “Casi mi vida está puesta en el Atlético. Pero algún día me tendré que ir, todo empieza y termina. Ojalá que sea con una elección de todos justa y buena y la mejor para las dos partes. No supone más presión ser hincha o el amor que tengo por el club. Sé que tiene que ganar, pero dejo de lado los egos aunque algunos crean que no”.

En ese sentido, añadió lo siguiente: “Ha sido mi vida, aunque suene simple. Son ya, entre jugador y entrenador, 15-16 años en este club. Me hizo crecer como futbolista, volvió, me fui, regresé otra vez, hubo alegrías, tristezas… Y se me exige reivindicarme día a día y me encanta. La vida es así, cambia de un momento a otro. Contra el Valencia, el primer tiempo parecía la muerte y el segundo, la vida”.

EL ATLÉTICO DEL CHOLO SIMEONE:

El experimentado entrenador habló de las derrotas en el deporte rey: “Difícil. Pero para disfrutar una victoria hay que saber digerir las derrotas. No dan igual, se sufre, se trabaja, se busca mejorar, pero se sufre, porque así aprendes a disfrutar la victoria. Hay situaciones que me duelen y me encuentra así la familia”.

Es importante recordar que los colchoneros deberán llegar de la mejor manera a su duelo contra el Manchester United por los octavos de la Champions. El conjunto español no quiere dejar nada al azar y desea eliminar al equipo de Cristiano y compañía.