Simeone: “Es un problema del fútbol, de la vida”

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, habló tras caer ante Real Sociedad y quedar eliminado de la Copa del Rey.

Tremendo golpe el que recibió Atlético de Madrid a manos de la Real Sociedad. El elenco ‘colchonero’ cayó derrotado por 2-0 y quedó eliminado de la Copa del Rey en los octavos de final. Diego Simeone, director técnico de la escuadra madrileña, brindó declaraciones tras esta eliminación tempranera.

El estratega argentino mencionó que pese a quedar fuera de la Copa del Rey aún queda la Champions y LaLiga: “Es un problema del fútbol, de la vida. Todos los días no son iguales. La temporada pasada fue magnífica y esta está siendo muy difícil. Las oportunidades están. Tenemos la Liga y la Champions. Quieto no me voy a quedar, seguro”.

El entrenador de 51 años se refirió a la zaga defensiva de su equipo: “El fútbol es contundencia en las dos áreas y cuanto más contundente, más cerca estarás de ganar. Ojalá volvamos a encontrarnos con ese cero en nuestro arco que tantos años se criticó y ahora tiene cada vez más peso. Con estabilidad, lo demás es más fácil”.

Por último, el ‘Cholo’ reveló cómo salir del mal momento del que se encuentra el ‘Atleti’: “El único camino que hay para mejorar es ayudar al futbolista, darle confianza, tranquilidad en estos momentos donde la situación genera complicaciones. Hay que pensar en positivo. Soy optimista y creo en mis jugadores”, sentenció.

Tras quedar fuera de la Copa del Rey; Atlético de Madrid se prepara para enfrentarse al Valencia por la fecha 22 de la liga española. Este encuentro se jugará el sábado a las 15:00 hrs en el Wanda Metropolitano. Cabe mencionar que el ‘Atleti’ marcha en la cuarta posición de LaLiga con 33 puntos.