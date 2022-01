Diego Simeone: “Fue un partido duro y difícil”

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, habló luego de empatar ante el Villarreal por la fecha 20 de la liga española.

Villarreal y Atlético de Madrid regalaron el día de ayer un gran partido a todos los fanáticos del futbol en un encuentro que tuvo goles, golazos y expulsados. Diego Simeone, director técnico del elenco ‘colchonero’, brindó declaraciones de lo que fue este enorme encuentro.

El estratega argentino analizó el duelo ante el ‘Submarino Amarrillo’: “Fue un partido duro y difícil contra uno de los mejores equipos de LaLiga. Nos llevamos cosas buenas y cosas para corregir. El Villarreal logra desnudar a los equipos a los que se enfrenta. Intentamos cerrarnos, salir a la contra, encontramos el gol y tuvimos otra opción. En el complemento, los suplentes entraron bien y pudimos ganarlo”.

El entrenador del ‘Atleti’ también habló sobre los últimos partidos de su equipo: “Venimos luchando y trabajando para mejorar nosotros. Contra el Rayo lo hicimos muy bien, también en Copa. Hoy a ratos. Estoy en esa búsqueda de seguir al equipo en lo que me pide, lo que me dice y entiendo que me puede hacer bien”.

Por último, el ‘Cholo’ se refirió al golazo de media cancha de Ángel Correa: “Es un golazo. Ya habíamos hablado de que Rulli juega adelantado y Ángel hizo uno de los mejores goles de la temporada”, finalizó.

Tras este empate, el Atlético de Madrid se ubica en la cuarta posición de LaLiga (zona de Champions League) con 33 puntos, están a 16 unidades del líder del certamen. Su próximo encuentro será el jueves ante Athletic de Bilbao por las semifinales de la Supercopa de España.