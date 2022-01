Mikel Arteta: “No fuimos lo suficientemente buenos”

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, brindó declaraciones caer ante el Nottingham Forest y quedar eliminado de la FA Cup.

El día de ayer, Arsenal sufrió un duro golpe al caer en condición de visita ante el Nottingham Forest por la tercera ronda de la Fa Cup y quedar eliminados rápidamente de la competición. Mikel Arteta, director técnico de los ‘Gunners’, habló en conferencia de prensa tras quedar fuera del torneo de clubes más antiguo del mundo por un equipo de segunda división.

El estratega español pidió disculpas a los aficionados del Arsenal tras quedar eliminado de la FA Cup de manera tempranera: “Ganaron, marcaron un gol y nosotros no. No fuimos lo suficientemente buenos y tenemos que disculparnos por ello”, declaró en rueda de prensa.

El entrenador de 39 años trató de poner excusas y mencionó que no tuvieron el nivel para llevarse el partido: “No quiero usar excusas. Siempre espero que el equipo que pongo lo haga bien. Hoy se demostró que no fuimos capaces de ganarle a Forest fuera de casa y no tuvimos el nivel para llevarnos el partido. Es un tema colectivo y hoy no lo hemos hecho de esa manera”, finalizó.

Tras quedar eliminados de la FA Cup, el Arsenal se enfoca netamente en la Premier League y en la Carabao Cup. Su próximo partido será este jueves ante el Liverpool por la ida de las semifinales de la Carabao Cup, mientras que el domingo se medirá ante el Tottenham en el ‘Derbi del Norte de Londres’ por la fecha 22 de la liga inglesa.