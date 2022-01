Bulos: “Pep Guardiola y Jurgen Klopp son mis referentes”

Iván Búlos, actual entrenador de las divisiones menores del PSG en USA, habló sobre sus máximos referentes en su nueva función como DT.

Tras cerrar su etapa como futbolista profesional por diversas lesiones, Iván Bulos decidió prepararse como DT en Estados Unidos. El joven entrenador de las divisiones menores del PSG en USA brindó una entrevista en donde detalla sus funciones y sus referentes como director técnico.

El joven estratega peruano habló sobre sus nuevas funciones en la filial del PSG en USA: “Soy entrenador de la Sub 16 y Sub 17. Son los mayores de la academia, porque de ahí, o van a un club profesional o a la universidad. El college, como le dicen acá. O en el caso de que sea un jugador muy muy prometedor, puede ir a la reserva, en Francia”, declaró en el Diario AS.

El DT de 28 años se refirió a la idea de juego que plasma en sus equipos: “El equipo tiene que dominar las distintas fases del juego, y yo siempre he creído que el que domina el espacio y el tiempo, tienes muchas posibilidades de ganar. Saber crear los espacios y saber dónde estar ubicado, en qué momento y bajo qué situación, te hacen dominar el juego ofensivamente. Y defensivamente, cerrar los espacios y estar preparados para transiciones. Es fundamental tener la posición del balón”.

Por último, ex delantero del Muncipal mencionó quienes son sus máximos referentes: “Pep Guardiola, Jurgen Klopp y Julian Nagelsmann. Definitivamente, creo que son los mejores del mundo”, sentenció.