Martín Pérez Guedes: “No dude en venir a Melgar”

Martín Pérez Guedes, jugador de FBC Melgar, brindó declaraciones en donde detalló sus motivos por los que firmó por el club arequipeño.

Tras ser uno de los mejores jugadores del año pasado en la Universidad San Martín; Martín Pérez Guedes firmó contrato con FBC Melgar. El mediocampista argentino contó en una entrevista cómo viene siendo su primer mes en Arequipa y los motivos que lo llevaron a trasladar su juego a la ‘Ciudad Blanca’.

El jugador de 30 años habló sobre cómo lo recibió el plantel y el cuerpo técnico del ‘León del Sur’: “Los muchachos y el cuerpo técnico me han recibido muy bien. Estamos haciendo una pre-temporada fuerte y de a poco nos acomodamos a lo que nos pide Néstor. Es un grupo humano muy bueno y trataremos de ponernos finos para lo que viene”.

El volante del club rojinegro reveló que firmó a Melgar porque es un equipo grande del país: “Cuando surgió la posibilidad de venir, no lo dude porque es un equipo grande. Ex compañeros me hablaron muy bien de Melgar. Es un equipo que tiene competencia, va a jugar Copa, tiene mucha historia y yo estoy encantado de sumarme aquí”.

Por último, el futbolista argentino le envió un mensaje a toda la hinchada de FBC Melgar: “Les pido a los hinchas que apoyen al máximo al equipo. En lo personal daré todo para sumar al club desde donde me toque estar”, finalizó.

El ‘Dominó’ se prepara para debutar en la Liga 1 ante Carlos A. Mannucci en condición de visitante. El club arequipeño chocará ante Mannucci el domingo 6 de febrero a las 13:15 hrs en Guadalupe.