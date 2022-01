Barco: “‘Chemo’ me dijo que no hay cosa más linda que jugar en la ‘U'”

Alfonso Barco, jugador de Universitario de Deportes, reveló que tuvo una charla con ‘Chemo’ Del Solar antes de llegar al elenco crema.

‘Lo que se hereda no se hurta’ dice una conocida frase y Alfonso Barco la lleva con más orgullo que nunca. El volante de Universitario de Deportes contó en una entrevista que toda su familia (incluidos su papá Álvaro Barco y su tío ‘Chemo’ Del Solar) le mencionaron que no hay cosa más linda que jugar con la camiseta crema.

El jugador de 20 años mencionó que no dudó en llegar a la ‘U’ debido a su fiel hinchaje: “Cuando me apareció la oportunidad de jugar en la ‘U’, ni la pensé. Toda mi familia es hincha y yo soy muy hincha. Nunca lo pude decir porque jugaba en otros equipos. Pero mi viejo se muere por la ‘U’… ‘Chemo’ ni qué hablar”.

El mediocampista de Universitario confesó que habló con ‘Chemo’ cuando su fichaje por la ‘U’ estaba por cerrarse: “Fui a hablar con ‘Chemo’ a su casa. Es muy cercano a mí, sobre todo en temas de fútbol me aconseja mucho. Me dijo, bueno, si te sale esto… que no va a haber cosa más linda que jugar en la ‘U'”, declaró para las redes sociales de la ‘U’.

Por último, el ex jugador de la Universidad San Martín se refirió a sus objetivos con la ‘U’ en este 2022: “Mis objetivos personales son ayudar al equipo a lo que demanda la hinchada y el club, que es campeonar, y hace una Copa Libertadores muy buena”, concluyó.

Universitario de Deportes se prepara para su debut en la Liga 1 ante la Universidad César Vallejo en el Estadio Monumental el jueves 3 de febrero a las 19:30 hrs; mientras que en la Copa Libertadores tendrá que esperar entre Montevideo City y el Barcelona de Ecuador como posibles rivales en la Fase 2 de la ‘Gloria Eterna’.