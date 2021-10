Simeone: “Llamamos a Suárez para saber si había posibilidad de que Messi viniese al Atlético”

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, reveló en una entrevista que quiso llevar a Lionel Messi al club ‘colchonero’.

Tras la salida de Lionel Messi del Barcelona, miles de clubes se interesaron e ilusionaron con una posible llegada de ‘Leo’ a sus clubes. Uno de ellos fue Diego Simeone, DT del Atlético de Madrid, quien en una entrevista al Diario Olé reveló que quiso fichar a Messi y vestirlo de rojiblanco.

El director técnico del club madrileño contó que se comunicó con Luis Suárez para ver si había posibilidad de que Messi llegue al ‘Atleti’: “Te cuento un detalle, ahora con lo que pasó en Barcelona llamamos a Luis (Suárez). Con todo el respeto, a Leo no le llamé, pero sí a Luis para preguntarle cómo estaba Messi, si estaba con ganas o si había una mínima posibilidad de que viniese al Atlético. Algo que duró tres horas, porque ya el PSG estaba obsesionado con esa incorporación”.

El entrenador argentino llenó de elogios a su compatriota y también lamentó no haber podido compartir equipo con él: “No se dieron las situaciones para dirigirle. Él siempre estuvo en el Barcelona, yo en España en el Atlético y en la selección no coincidimos como jugadores. Pero a mí, él me transmite eso. Si me preguntas donde tiene que jugar Messi, te digo en un equipo que quiera ganar. En un equipo que sepa lo que tiene que hacer para ganar. No importa de qué juegue, importa que el equipo esté preparado para ganar. No pienses en él, piensa en el equipo”, finalizó.