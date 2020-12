Simeone: “Suárez podría dar negativo mañana”

El técnico argentino, Diego Pablo Simeone, compareció ante los medios en la previa del partido ante el Bayern Múnich.

El entrenador Diego Pablo Simeone analizó en rueda de prensa el duelo que medirá frente al actual campeón de Europa. No descartó a Luis Suárez pese a no poder entrenarse todavía al no dar negativo en sus pruebas PCR. No entró en la convocatoria.

Bajas Bayern, ¿alivio?: “Nos enfrentamos al Bayern Múnich, un equipo que juega muchas competiciones y que han decidido en función de eso su convocatoria. Tendremos que jugar contra el equipo que viene. Un equipo con mucho poderío de centro del campo hacia delante muy buenos que van a estar la mayoría. Son un equipo con muchísimo gol y esa es su fuerza”

“Está claro que las características de Costa y Suárez son de delantero que puede resolver las ocasiones que el equipo puede provocar. Tenemos más futbolistas con gol, tenemos que fortalecer lo que tenemos con los futbolistas que están. Unos días entrarán y otros no como siempre en el fútbol. Seguiremos trabajando en los entrenamientos para mejorar. La contundencia es lo que más cuenta en el fútbol”, agregó Simeone.

Por último, Diego Pablo Simeone habló sobre la situación de Luis Suárez. “Este virus es extraño. Posiblemente mañana pueda dar negativo y estar en condiciones. Él está entrenando y queriendo ayudar al equipo. Habrá que esperar a ver que sucede y ya les informaremos. Este virus es extraño. Si mañana diese negativo podría estar en condiciones. Él quiere ayudar al equipo”