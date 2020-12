Zidane: “Hazard está jodido”

El técnico Zinedine Zidane espera sellar ante el Shakhtar Donetsk el pase a los octavos de final.

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se refirió a la nueva lesión de Eden Hazard. Además, el francés descartó que se trate de algo psicológico pues señaló que el jugador está muy fuerte.

Asensio: “Lo que tenéis que hacer es dejar de hablar de que lo que tiene que hacer. Dejadle jugar. Tiene que recuperar la confianza y su fútbol. Ha estado un año lesionado y poco a poco vamos a ver al mejor Marco. Los de fuera, dejadlo”.

“Ahora no encontramos regularidad, pero en el Madrid siempre ha habido momentos de dificultad. En el Madrid siempre hay momentos difíciles pero siempre los superamos. No creo que sea diferente. Soy igual. Y no voy a cambiar. Nunca voy a cambiar. Me pueden ver más serio a veces, pero no voy a cambiar”, indicó Zidane.

“Noto el mismo hambre, pero hemos tenido cosas raras. Las lesiones, la pretemporada… Esto influye. Pero las ganas nunca se pierden, nunca se dejan en este club. Los jugadores saben donde están y lo que es jugar en el Madrid. Las ganas las tenemos siempre. Cuando hacemos un mal partido yo nunca lo mezclo con las ganas”, agregó.

Por último, Zinedine Zidane habló sobre el partido y Eden Hazard. “Es el partido más importante del grupo porque son tres puntos que nos pueden hacer pasar de fase Hay que pensar en eso. Es una situación complicada para él, pero es una situación que hay que aceptar. Nunca se ha lesionado en su carrera y ahora… Volverá más fuerte”.