Leao Butrón: “Los ánimos están por los suelos”

El portero Leao Butrón afirmó que su decisión es estar donde se le necesite: “Si me llama Alianza, estaré donde me lo pidan”

El capitán blanquiazul, Leao Butrón, señaló que el reglamento debe respetarse. “El reglamento está para cumplirse, nosotros vemos la parte deportiva. Yo me sentiría muy cómodo si en el fútbol peruano en general todas las cosas se hacen por encima de la mesa”, expresó.

“Primero debemos conversar los involucrados y por obvias razones no se ha podido. Los ánimos están por los suelos y se buscan culpables y esto no sumará nada. No habló de la capacidad de ellos, sino sobre los cambios que hubo este año” agregó Butrón.

“Yo sentía un temor natural en el grupo y personalmente. El temor de luchar en una posición a la que no estamos acostumbrados. Nunca estuve en una situación así. Yo sentía mucha preocupación. Con el respeto que se merecen otros equipos, no es lo mismo pelear esto en Alianza, la ‘U’ y Cristal. Lo que yo deseo pasa a segundo plano cuando lo más importante es la planificación que tenga el club”, indicó.

Por último, Leao Butrón se refirió a su continuidad en el club blanquiazul y el papel en el equipo que podría tener en los próximos meses: “Mi decisión no pasa por lo que yo quiera. Tengo 43 años nunca pensé que iba a pasar esto, con ningún equipo. Yo no sé qué tiene pensado Alianza pero si me dicen que me quieren en el campo, en la tribuna, en mi casa, yo lo voy a aceptar”, concluyó.