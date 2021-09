“Solo estoy pensando en recuperarme”: Sergio Peña

Sergio Peña, jugador de la Selección Peruana, habló sobre su lesión y envió ánimos a sus compañeros para el partido ante Brasil.

A solo unas horas del encuentro de la ‘blanquirroja’ ante la ‘verdeamarela’. Sergio Peña, seleccionado nacional, habló sobre lo que será esta partido de Eliminatorias, además se pronunció acerca de su lesión muscular.

El mediocampista del Malmo contó que solo tiene un objetivo, y ese es recuperarse lo antes posible de la lesión que tiene: “Solo estoy pensando en recuperarme, esperamos que sea pronto”.

El futbolista de años también declaró sobre el partido ante Brasil, deseando lo mejor a sus compañeros en esta difícil prueba: “Mis compañeros saben que los apoyo al 100 por ciento, estoy con ellos. Sé que van a dar lo mejor y sacar el partido adelante”.

Por último, el ex jugador de Alianza Lima lamentó la mala surte que tuvo al lesionarse en el partido ante Venezuela. ‘Peñita’ mencionó: “Es difícil pero son cosas que pasan y hay que asumirlas”.

Cabe mencionar que el volante peruano no es la única baja de la Selección Peruana para el encuentro ante Brasil, Paolo Guerrero también será baja por acumulación de tarjetas. El ‘Scratch’ no es ajeno a las bajas, los dirigidos por Tite no contarán con sus nueves jugadores de la Premier League, además de Marquinhos.

La Selección Peruana visitará hoy a Brasil en la Arena Pernambuco de Recife. El enfrentamiento se jugará a las 19:30 hrs. Actualmente, la ‘canarinha’ es líder de las Eliminatorias Sudamericanas con puntaje perfecto, mientras que Perú es séptimo con ocho unidades.