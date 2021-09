Kevin Ortega: El controversial árbitro que dirigirá a Argentina vs Bolivia

El árbitro peruano quien apenas tiene 29 años, será el que conducirá el duelo de la Albiceleste frente a la Verde este jueves.

Kevin Ortega, a quien le tocará dirigir por primera vez un partido de este tipo, ha sido inculpado por haber cometido una falta de respeto hacia un jugador. Esta tarde le tocará estar presente en el choque de Argentina y Bolivia en el estadio Monumental de Buenos Aires, por las Eliminatorias Qatar 2022.

Así mismo, el arquero de la Universidad San Martín de Porres, Diego Penny, ha indicado que recibió una falta de respeto por parte de Ortega el pasado viernes en la segunda fecha del campeonato de la Liga1. Este suceso se dio sobre el cierre del 1-1 frente a Sporting Cristal, donde expulsó al futbolista y este lo acusó por redes.

La grabación donde se mostró a Ortega guiñándole el ojo a Penny después de la expulsión, fue el detonante para calificar al árbitro como “provocador” y “déspota”. “Me insultó todo el partido. Él puede hacer lo que sea y nosotros nada“, le dijo a GolPerú.

Por otro lado, este también se defendió. “Me equivoqué, pero lo que dijo Penny lo desmiento. Me dijo ratero y eso no lo voy a permitir. Con esos calificativos está mancillando mi honor como persona“, explicó Kevin, quien es considerado uno de los más sobresalientes en nuestro país.

El duelo de Argentina vs Bolivia será su primera experiencia en un partido de clasificatorias al mundial. Donde Kevin Ortega tiene la participación actualmente en Libertadores, Sudamericana entre otros torneos continentales, como también en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, donde arbitró la semifinal de Japón vs España.