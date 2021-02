“Solo quiero transparencia”

‘Pancho’ Pizarro, representante de los acreedores laborales, espera que les informen cómo manejarán el club.

La designación de Miguel Pons como nuevo administrador concursal de Alianza Lima por el Fondo Blanquiazul, esto no le hizo mucha gracia al resto de acreedores, pues el grupo de acreedores laborales había propuesto a Marcos La Jara, quien les había asegurado que de ser elegido acortaría los plazos para pagarles.

“Lo que nosotros siempre propusimos es ver cómo acortar los plazos y es precisamente la propuesta de La Jara. El tema de las deudas hacen que el club no tenga un panorama claro y se alarguen los plazos”, declaró su representante Francisco Pizarro en Las Voces del Fútbol.

Sin embargo, ‘Pancho’ cree que no es el momento para volver a entrar en conflicto, por lo que señaló que le darán la confianza a Pons, pero desean conocer más a profundidad sus manejos administrativos. “Vamos a ver qué es lo que el nuevo administrador plantea y vamos a tener que apoyarlo. Recién el viernes nos darán los detalles. Queremos que se nos informe cómo se está manejando el club. Sabemos que no somos los mayores acreedores, pero yo no creo que el Fondo Blanquiazul quiera que el club siga pagando deudas”, comentó.

Cabe recordar que los acreedores del club denunciaron que la administración de Kattia Bohórquez no les facilitó las cuentas ni los gastos realizados hasta después del descenso del club, cuando se dieron con la sorpresa de las millonarias inversiones realizadas.