Oreja a la música

Edison Flores pide cambiar de actitud para seguir con vida en las Eliminatorias.

Edison Flores si bien aún no tiene la certeza que su club lo pueda liberar para que juegue los dos partidos eliminatorios por la Selección peruana en el mes de marzo, dijo que se viene preparando muy fuerte para llegar de la mejor manera posible. ‘Orejas’ también señaló que es momento de cambiar de actitud para enrumbar el camino de las Clasificatorias.

“La verdad no sé si voy a ir. Por lo pronto, yo me estoy preparando para estar y espero que así sea. Me preparo para el inicio de pretemporada y en el medio vienen los partidos con la Selección y el inicio de temporada”, dijo Flores en Pulso Sports.

Luego, el delantero nacional agregó: “Me estoy preparando muy bien para que este 2021 darle con fuerza. Espero que nos dejen ir a la Selección sin ningún problema, tal como sucedió la última vez”.

Sobre el presente de la Selección en las Eliminatorias Sudamericanas, Flores comentó: “Creo que este 2021 va a ser un gran año, ya conocemos a la pandemia y no nos puede afectar”.

Cuando se le consultó por las declaraciones de Juan Carlos Oblitas, quien aseguró que se tiene que recuperar la humildad, señaló: “Cada uno siente muchas cosas. El ‘profe’ Oblitas siempre está con nosotros. Después del Mundial se dio una mala fortuna y creo que eso nos hizo perder partidos y puntos. Hay que cambiar la actitud. Debemos cambiar en muchas cosas, en la actitud, en lo futbolístico, de encontrarnos”.