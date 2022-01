Tapia: “Nos vamos con rabia y lástima por el resultado”

Renato Tapia, jugador del Celta de Vigo, se pronunció post empate ante el Sevilla por la jornada 22 de la liga española.

Renato Tapia viene sumando minutos tras recuperarse completamente de su lesión; ‘Rena’ jugó los últimos 25 minutos del empate ante el Sevilla en el Estadio Sanchéz-Pizjuán, dejando buenas impresiones. Luego del partido, el volante de 26 años brindó declaraciones sobre este encuentro.

El jugador del Celta de Vigo destacó el gran trabajo que realizó su equipo durante todo el partido: “En el primer tiempo lo supimos controlar, en el segundo por ahí se puso un poco más complicado, por los jugadores que entraron muy bien de parte de Sevilla. Con mucha rabia y lástima por el resultado, pero también valorando lo que hizo el equipo a lo largo del partido”.

El mediocampista peruano no ocultó su rabia por no irse ganador del Sanchéz-Pizjuán: “Con mucha rabia por no llevarnos los 3 puntos ante un rival muy duro, en un campo muy difícil, y su hinchada los ayudaba mucho, incluso cuando les iba mal. Nos vamos con un punto muy valioso, pero insatisfecho con el resultado”, concluyó.

Con este empate, el Celta de Vigo alcanzó las 27 unidades, ubicándose en la décima primera casilla de LaLiga. El próximo partido del equipo de ‘Rena’ será ante el Rayo Vallecano post fecha doble de las Eliminatorias.

Cabe mencionar que tras este partido, el ‘Cabezón’ quedó libre y en las próximas horas arribará al Perú para ponerse bajo las órdenes de Ricardo Gareca de cara a los partidos ante Colombia y Ecuador por las Clasificatorias.