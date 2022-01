Barcos sobre la Libertadores: “El primer objetivo es cortar esa racha negativa”

Hernán Barcos, jugador de Alianza Lima, habló la participación de la escuadra blanquiazul en la próxima Copa Libertadores de América.

Son 23 encuentros y 10 años los que suma Alianza Lima sin poder ganar un partido en la Copa Libertadores. El equipo de La Victoria tendrá que afrontar este año una nueva edición de la Copa y se preparan para romper rachas. Hernán Barcos reveló cual es el objetivo en la ‘Gloria Eterna’.

El jugador de 37 años sabe de la mala racha que tienen los equipos peruanos en la Libertadores: “Históricamente no le ha ido bien a los equipos peruanos en Libertadores. Eso lo ve el rival, entonces viene y te quiere pasar por arriba. Hay que estar bien concentrados. Tener la cabeza puesta en el lugar. Afrontar los partidos. Tenemos que mostrar nuestra identidad, nuestro trabajo. Demostrarles que estando en Alianza Lima se le tiene que dar pelea a cualquiera. La mentalidad tiene que ser ganadora y positiva”.

El goleador ‘íntimo’ reveló el primer objetivo de Alianza en la Copa: “El primer objetivo es cortar esa racha negativa que tiene Alianza de tantos partidos sin poder ganar. Después, tratar de clasificar a octavos de final sería fundamental para la historia del club, por lo que representaría a nivel nacional. Sería importantísimo que un club peruano esté en octavos de una copa tan importante como la Libertadores. Vamos paso a paso. Lo principal es que el equipo esté convencido que se puede, como lo estuvimos en el 2021”, declaró en el Diario La República.

El ‘Pirata’ mencionó la clave del éxito: “Trabajar es la clave. Ser profesional, cuidarse, dentro y fuera. Ser un jugador profesional no es solo ir al entrenamiento, hacer las cosas bien y volver. Tenemos que cuidarnos todos los días. Por ahí una persona normal se da el sábado y domingo libre, sale, toma, come cualquier cosa. Nosotros no tenemos esos privilegios. El nivel del fútbol te exige estar bien en todos los aspecto”, finalizó.