Ibrahimovic: “Le dije a Mbappé que debe ir al Real Madrid”

Zlatan Ibrahimović, jugador del AC Milán de Italia, confesó que aconsejó a Kylian Mbappé a irse a jugar al Real Madrid.

‘Si yo fuera tú, me iría al Real’, fueron las palabras de Zlatan Ibrahimović a Kylian Mbappé. El astro sueco contó que tuvo una charla con uno de los jugadores del momento, al cual recomendó ir a jugar al Real Madrid. El actual jugador del Milán también habló sobre su carrera futbolística y respecto a su paso por el PSG.

El futbolista de 40 años reveló que tuvo una charla con Mbappé en donde le recomendó fichar por el Real Madrid: “Yo habría ido. Pero si yo fuera el PSG, intentaría retenerlo. El PSG quiere retenerlo, obviamente, pero ¿él quiere quedarse? También creo que hay otros clubes que lo quieren. Si eres un directivo, tienes los medios para ficharlo y no quieres llevarte a Mbappé, estás en el negocio equivocado. Me preguntó, sí, y le dije: ‘Si yo fuera tú, me iría al Real'”.

‘Ibra’ recordó su paso por el Paris Saint Germain, club en donde jugó cuatro temporadas: “Ayudé a crecer al PSG. Todos los días trabajé en ello. Traje las cosas a las que estaba acostumbrado en la ‘Juve’ o en el Milán. No me adapté al PSG, fue todo lo contrario. El PSG quería llegar al máximo nivel, dentro y fuera del campo, pero había mucho que hacer. Me enorgullece decir que estuve allí al principio y ver dónde está hoy. Ha sido fantástico”.

Por último, el delantero sueco habló sobre su carrera deportiva: “Tuve la oportunidad de jugar en diferentes equipos, diferentes países, con diferentes campeones, y así aprendí y crecí. Jugar en casa toda tu carrera es más fácil, en mi opinión. Pero si haces la maleta y vas a otros equipos, es una aventura”, concluyó.