“Te respeto y admiro, Leo”

Carles Puyol le envió un mensaje y también otros personajes

La noticia de Lionel Messi no pasó para nada desapercibida y hubo manifestaciones. Uno de ellos fue Carles Puyol, su ex-compañero y referente del Barcelona, quien escribió en su Twitter. “Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo”. Puyol no vistió otra camiseta que no sea la culé.

Ello fue respondido por Luis Suárez, quien colocó dos emojis de aplausos, pues recordemos que fue su reacción al despido del “Pistolero” por Koeman. Otro fue Arturo Vidal, quien también fue depurado. “Cuando acorralas a un tigre, él no se rinde, él pelea”, señaló.

Otro fue Río Ferdinand, quien especuló que Frank Lampard lo estaría buscando para el Chelsea. Hasta el rockero Liam Gallagher, lo especuló en el equipo de sus amores, el Manchester City de Pep Guardiola, lo que supondría un reencuentro entre ambos. También se manifestó el Fluminense con una camiseta con su nombre y dorsal y hasta el Sacachispas de la tercera argentina, quienes hilarantemente pidieron una reducción de la cláusula de Messi.