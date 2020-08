De raza le viene al galgo

Le tiene mucho cariño al César Vallejo porque ahí debutó en Primera.

———————————————————————————————

Escribe:

GABRIEL ÁNGELES

———————————————————————————————

1.- ¿Tu abuelo Víctor fue quien te inculcó a ser futbolista?

Fue más que todo por la pasión de la familia, me imagino. Los Rostaing somos apasionados por el fútbol, por eso me incliné ser futbolista algún día y felizmente lo pude lograr.

2.- ¿Alguna vez te has sentido presionado por imitar lo que logró tu familia?

No. Yo he tratado de marcar mi camino solo, de ser un buen futbolista y buena persona y si por ahí puedo superar a mi abuelo y a mis bisabuelos, sería bueno.

3.- ¿En qué equipo hiciste menores?

En la “U”. Jugué casi siete años ahí.

4.- ¿Cómo se dio tu pase a César Vallejo?

Fue por el papá de un amigo que estaba en la Vallejo y me invitaron a entrenar en el 2012. Fui a préstamo de la “U”. Al siguiente año debuté en la reserva.

5.- ¿Fue complicado tu debut?

Había salido en lista en varios partidos. El profe “Chino” Rivera un día me dijo que iba a debutar. Estuve nervioso y entusiasmado. De ahí me llamaron a la Sub-18 de Ahmed.

6.- ¿Cuál ha sido el momento más difícil que te tocó vivir en Vallejo?

En el 2016 cuando descendimos. Fue muy duro porque aparte de bajar, no tenía mucha continuidad. Estaba el profe Comizzo. Tenía continuidad pero en la reserva.

7.- ¿Pensaste cambiar de equipo?

El año que descendimos me llamaron como tres equipos para poder ir pero yo tengo sentido de pertenencia con Vallejo en agradecimiento por todo lo que me han brindado y quise quedarme a pelear el ascenso con ellos, en 2017 y 2018 que finalmente ascendimos.

8.- ¿Estuviste en la selección Sub-20 con el “Chino” Rivera?

Jugar en una selección es una experiencia muy linda. Además jugué el sudamericano.

9.- ¿Fue como un golpe para tu familia que te inicies en la “U”?

Mi abuelito siempre me molestaba porque él es Alianza, pero yo quería hacer mi propio camino. Opté Universitario para hacerme un propio nombre y que no digan que entré a Alianza por mi abuelo y mis bisabuelos.

10.- Ahora en Carlos Stein ¿cómo te sientes?

Estoy bien con el grupo. Necesitaba cambiar de aire, sabía que no iba a tener muchos minutos con Chemo y opté por irme al Carlos Stein.

11.- Escuché que el técnico Orlando Lavalle quería jugar en un estadio en vez de hacerlo en el la VIDENA. ¿Qué opinas sobre eso?

Me imagino que jugar en un estadio es motivante. Que nos toque en el Nacional o en Matute es emocionante así sea sin público.

12.- ¿Cómo fueron tus primeros partidos con Carlos Stein?

Jugué con Binacional y con Cristal. Y en la última fecha los periodistas de Gol Perú me eligieron como el mejor lateral de la jornada. Y eso me produjo una gran alegría.

13.- ¿Cuál es el objetivo principal del equipo en el año?

Salvar la categoría y a partir de ahí, ver lo que pueda pasar. Creo que por el plantel que tenemos se puede lograr algo más pero eso lo vamos a ver con el tiempo, según como nos vaya yendo.

14.- ¿Qué opina tu abuelo y tu familia en general de tu rendimiento?

Mi abuelo Víctor y mi papá me siguen en los partidos. Son bien fanáticos del equipo en el que estoy, iban a verme cuando venía a jugar contra los equipos de Lima. Siempre me dan consejos. La voz de la experiencia siempre es bueno y más si ha sido un señor ganador como mi abuelo.

15.- ¿Tienes videos o fotos de cuando ellos jugaban?

De mi abuelo he visto muy pocos videos pero sé que era un jugador muy enrazado, muy valiente, que siempre fue al frente. Jugaba de delantero y le decían “Caballo Loco”. Fue tricampeón con Alianza. De mi bisabuelo ya no he llegado a ver nada.

16.- En los equipos que has jugado, ¿Se acuerdan mucho de tu abuelo o bisabuelos al escuchar tu apellido?

Sí. Sobre todo los periodistas que saben la historia del fútbol. Preguntan si Víctor Rostaing es mi abuelo. Algunos mayores preguntaban por mi bisabuelo Juan Rostaing, pero más por mi abuelo. Me emociona cuando lo reconocen en Alianza, cuando va a Matute. Siempre le dan entradas para los partidos y ese reconocimiento siempre debe haber.

17.- ¿Cómo tomaron la noticia de la muerte de Perico León?

No hablé mucho de eso con mi abuelo pero le debe haber afectado porque fue su compañero en la delantera de Alianza.

18.- ¿Cómo se cuida el equipo en esta pandemia?

No tenemos una concentración rígida, pero no podemos salir al supermercado ni a restaurantes. Hay bastante cuidado con los protocolos por el bien de nosotros y de nuestras familias.

19.- ¿Dónde te agarró la cuarentena?

En Chiclayo a todos. Nos tocaba jugar contra Cusco y veníamos en una línea ascendente, lamentablemente pasó esto y nos chocó. No pensábamos que iba a ser por tanto tiempo. Hemos dejado de jugar cinco meses y es bastante. De a poco iremos mejorando..

20.- ¿Cómo preparan el partido contra Melgar?

Vi el partido que jugaron contra Vallejo y es un buen equipo y tienen nombres. Pero nos estamos preparando para recuperar los puntos perdidos con Cusco. Tenemos un buen plantel así que vamos a ir a Gallardo a hacer la pelea.