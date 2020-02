“Tener cracks no garantiza el título”

Julio César Uribe afirma que a grones le falta más trabajo

Si hay un ex jugador que tiene autoridad para opinar de cualquier cosa que pase en el fútbol nacional, ese es Julio Cesar Uribe, quien es considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de la Selección Peruana. Por ello, se animó a opinar sobre Pablo Bengoechea y Alianza Lima. “Todos se han preparado bien. Seguramente en lo que coincide la gente es que Alianza Lima ha hecho mejores contrataciones. Pero ojo, esto no te garantiza que vaya a ganar el título o que vaya a hacer una buena Copa Libertadores. Para que se consiga ambos, se tiene que trabajar y eso lo sabe muy bien el propio Pablo Bengoechea que esperemos encuentre los resultados que amerita una institución tan grande como lo es Alianza Lima. No solo ellos, sino que también suceda con Cristal y Universitario”, manifestó el ‘Diamante’.

Asimismo, el ex entrenador del Cienciano del Cusco se animó a decir su análisis con respecto a lo visto con las dos primeras jornadas disputadas del Torneo Apertura. Uribe señaló que el buen fútbol tiene que aparecer. “Han sido encuentros jugados a muy buen ritmo, yo diría que prevalece la intensidad y queda una deuda pendiente con el buen fútbol”, sentenció.