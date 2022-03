Ter Stegen: “Buscamos otras cosas en la segunda parte y nos salió bien”

Marc André Ter Stegen, portero del FC Barcelona, habló tras ganar 2-1 al Elche CF por la fecha 27 de la Liga Santander

Marc André Ter Stegen, portero del FC Barcelona, habló tras ganar 2-1 al Elche CF por la fecha 27 de la Liga Santander. El arquero alemán destacó el rendimiento de sus compañeros para remontar está serie, que iban perdiendo 1-0.

Felicita a sus compañeros por está nueva victoria: “Ha sido una tarde para mí con poco trabajo. Ellos han hecho un buen partido, esperando mucho y jugaron casi uno contra uno. Ha sido un partido muy sufrido y muy luchado. Estoy súper contento con los tres puntos y la victoria”, sentenció Ter Stegen, que añadió que “yo intento siempre estar concentrado y esperando los balones que me lleguen”, señaló el guardameta alemán.

Asegura que en el segundo tiempo el Barcelona estuvo fuerte y pudieron remontar el partido: “Ellos no nos han favorecido en nuestro juego, nos seguían uno a uno por todo el campo. Al final buscamos otras cosas en la segunda parte y nos salió bien. Enhorabuena a todo el equipo”.

Sobre el estilo de juego de Jordi Alba: “De las manos en el área siempre se puede discutir mucho. En este caso (Alba) para mí no es. No la he visto por la tele, pero en directo me pareció que la mano está ahí, que se gira y no sabe ni dónde está el brazo. Había otra más con Busi, que estaba también equilibrado. No podemos quitarnos los hombros cuando entramos en el área. Es lo que hay. El árbitro decidió y decidió bien”.