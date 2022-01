The Best: Erik Lamela gana el premio Puskas al mejor gol

Erik Lamela se llevó el premio Puskas gracias a su gol que convirtió de rabona en el duelo de su entonces equipo, el Tottenham, contra el Arsenal, por la Premier League el pasado 14 de marzo. El argentino se quedó con el premio Puskás al mejor gol de 2021.

El futbolista argentino, que actualmente milita en las filas del Sevilla de España, fue galardonado en la gala en la que se entregó el The Best al mejor futbolista del año, tanto en la rama masculina como en la femenina.

“En ese momento no pensé demasiado, no me di cuenta qué tan especial había sido el gol. Simplemente convertí el gol y comencé a correr con mis compañeros”