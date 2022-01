The Best: Messi elige a Neymar antes que a Lewandowski

La ‘pulga’, por ser capitán argentino, sufragó en la premiación de la FIFA.

Leo Messi recibió el Balón de Oro como mejor jugador del mundo. Pero este patrón no se repitió para la premiación The Best organizado por la FIFA. Esta vez se la llevó el polaco Robert Lewandowski quien tuvo su revancha y se impuso en la terna final sobre Leo y Mohamed Salah ¿Por quién votó la ‘pulga’?

Messi al ser capitán de la selección Argentina tuvo voz y puso primero a Neymar con 5 puntos, luego a Kylian Mbappé con 3 unidades y Karim Benzema 1 punto.

Recordemos que para la elección del The Best, formaron parte los capitanes de todas las selecciones afiliadas a la FIFA, los entrenadores de cada una de ellas, un periodista calificado de cada país y también hubo un espacio para hinchas registrados en la web oficial de la FIFA.

Por ejemplo, Lionel Scaloni votó a Leo, Neymar y Mbappé para el premio al mejor jugador.

Asimismo, el argentino previamente había dicho que Lewandowski merecía su Balón de Oro, ¿Por qué prefirió a su amigo Neymar de una campaña regular?

Finalmente, a pesar de que Messi no pudo quedarse con la distinción al mejor jugador del 2021, el argentino sí integró el equipo ideal de la FIFA.