Thomas Müller: “Mané me ha dicho que no se la pase a Lewandowski”

Bayern Múnich habló en la previa sobre el partido que tendrá el equipo alemán contra el Barza por la UEFA Champions League. De paso recordó a Robert Lewandowski, su ex compañero de equipo que ahora se encuentra jugando en los azulgranas. Thomas Müller, jugador del

“Sadio ha estado bromeando diciéndome que no me equivoque y le pase el balón a Lewandowski durante el partido. Tenemos que hacer nuestro partido mañana y no centrarnos demasiado en Lewy”, mencionó sobre la presencia del polaco en el rival del certamen continental.