“Todos iremos detrás de la ‘U'”

Ángel Comizzo hizo un llamado a que se detengan los problemas administrativos y se piense en el bienestar del equipo

Ángel Comizzo se prepara para dirigir en su tercera etapa a Universitario de Deportes y solo quiere que se piense en fútbol, es por eso que hizo un llamado a que se detengan los problemas entre Gremco y Solución y Desarrollo en pos del bienestar del equipo. “Tenemos que ir todos detrás de la ‘U’ y eso significa volver a casa. Es el momento de pensar en la institución y de estar unidos. La temporada anterior convivimos bajo conflictos, pero logramos aislar al equipo de todo lo que pasaba afuera. Los jugadores son profesionales y entendieron el mensaje. Yo solo me debo a la ‘U’, punto y aparte”, declaró a Gol Perú.

El ‘Indio’ también recordó los motivos de su salida y señaló que siempre su manejo con los jugadores es el mejor. “Todos saben porque me fui de la ‘U’. Los dirigentes me manifestaron que no había presupuesto para seguir con mi contrato. No acepté las condiciones en la negociación y se terminó mi relación. Siempre es más fácil juzgar que recoger datos, hablen con los jugadores, que son los actores principales. Tengo una sola manera de manejarme y ellos saben lo que pienso, cómo trabajamos, cómo jugamos y cuál es el estilo”, añadió.