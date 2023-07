Tomás Costa: Ex jugador de Alianza Lima es campeón en pádel

El retirado futbolista Tomás Costa se consagró campeón de pádel jugando en Argentina

El ex Alianza Lima, Tomás Costa, actualmente se destaca en otro deporte. Costa jugó con el conjunto blanquiazul en 2018 y 2019. Se retiró del fútbol con 35 años tiempo después de terminar su contrato con Alianza. Su paso por el cuadro dirigido en ese entonces por el entrenador uruguayo, Pablo Bengoechea, no fue destacable. Sin embargo, eso no fue impedimento para reconvertirse en otra disciplina. En una entrevista con el Diario Olé de Argentina, mencionó que fue campeón de Pádel en junio de 2022 en la tercera división de su país.

Llegó a Alianza Lima el 4 de enero de 2018. Vino procedente de Olimpia de Argentina. Tomás Costa era un jugador veterano, pero con experiencia. Incluso disputó la UEFA Champions League. Por lo que se lo catalogó en su momento como estrella. El volante argentino tuvo mucha participación en su primera temporada, ya que disputó un total de 39 partidos en la Liga 1 y jugó los 6 partidos por Copa Libertadores.

Sin embargo, la temporada siguiente con el entrenador argentino, Miguel Ángel Russo, tuvo menos oportunidades en el Apertura. Con el regreso de Pablo Bengoechea su situación fue peor, ya que su participación en el Torneo Clausura fue casi nula. Luego que se acabará esa temporada, Tomás Costa no volvió a disputar un partido profesional de fútbol. Estuvo prácticamente medio año sin acción hasta que finalmente el 24 de septiembre de 2020 anunció su retiro con 35 años.

Tomás Costa jugó por otros equipos fuera de su país. Entre los más importantes están el Oporto de Portugal, Peñarol de Uruguay y la Universidad Católica de Chile. También jugó en el CFR Cluj de Rumanía. Con Alianza Lima, Tomás Costa pudo disputar la final contra Sporting Cristal en busca de ser el campeón nacional. Lamentablemente, esa final fue dominada de ida y vuelta por los ‘Cerveceros’. En 2019 no tuvo acción en la final que también perdieron los ‘Grones’ frente a Deportivo Binacional.