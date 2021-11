¡TONI KROOS y su secreto al ÉXITO!

Toni Kroos, jugador del Real Madrid, brindó una entrevista en donde detalla los secretos de su exitosa carrera deportiva.

Toni Kroos ha ganado prácticamente todos los títulos posibles a lo largo de su carrera profesional. El mediocampista alemán goza de un amplio palmarés gracias a sus buenas participaciones en el Bayern Munich, Real Madrid y la Selección Alemana. El jugador de 31 años reveló en una entrevista el secreto de todo su éxito.

El volante del Real Madrid mencionó la importancia de mantenerse bien entrenado: “Lo importante es entrenar y entrenar cada día. Es también importante tomar buenas decisiones. Para llegar a un nivel profesional a veces tienes que decir no a los amigos y entrenar. No es fácil. Yo lo he vivido. Sólo hay un camino para llegar al fútbol profesional y por eso quiero ayudar a la gente.

El futbolista alemán dio la clave para que todo jugador tenga éxito en el fútbol: “La clave es una palabra: entrenar. No puedo decir nada más. En el fútbol profesional cada jugador puede hacerlo, pero lo importante es hacerlo perfecto y para eso tienes que entrenar. También hay que hacerlo perfecto en la situación necesaria: en los partidos, con presión. No puedo decir mucho más que entrenar porque es una técnica y la técnica se puede entrenar”, declaró en ‘Real Madrid Conecta’.

Por último, el campeón del mundo en Brasil 2014 habló sobre lo que significa jugar en el Real Madrid: “En este club siempre se quiere ganar y lo sé desde que llegué hace siete años. Quiero hacer una buena temporada y sin lesiones, por lo menos a partir de ahora. Si todo esto pasa, me siento bien y veo cómo trabaja el equipo, estoy tranquilo porque los éxitos van a llegar. Si disfrutamos todos juntos no tengo dudas de que vamos a conseguir buenas cosas”, finalizó.