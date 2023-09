Restan seis fechas para que culmine el torneo.

El Torneo Clausura, al cierre de su decimo tercera fecha y restando seis por jugarse, cuenta con tres equipos empatados en el primer lugar.

Hasta la fecha anterior, Sporting Cristal y Universitario de Deportes eran los líderes del Torneo. Ambos equipos se enfrentaron el sábado por la noche, terminando empatados a cero goles. Con dicho resultado, celestes y cremas repartieron puntos y acumulan 26 unidades.

Alianza Lima, por su parte, venció este domingo 3-1 a Unión Comercio. Con este resultado, los dirigidos por el uruguayo Larriera llegaron también a 26 puntos.

Fechas de descanso.

De estos tres equipos, los rimenses cuentan con la ventaja que ya descansaron una fecha, por lo que le queda por jugar 6 partidos.

Universitario de Deportes y Alianza Lima aun no han descansado. Disputarán cinco compromisos hasta finalizar el Clausura. El cuadro íntimo descansa en la siguiente fecha, y el conjunto merengue lo hará en la subsiguiente.

Partidos de cada uno de los punteros desde la fecha 14 a la 19.

Esta es la programación de partidos para.las últimas seis fechas del Torneo Clausura.

Fecha 14:

Universitario vs. Sport Boys

César Vallejo vs. Sporting Cristal

Alianza Lima descansa

Fecha 15:

Carlos Mannucci vs. Alianza Lima

Sporting Cristal vs. UTC

Universitario descansa

Fecha 16:

César Vallejo vs. Universitario

Alianza Lima vs. FBC Melgar

Cusco FC vs. Sporting Cristal

Fecha 17:

Universitario vs. UTC

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo

Binacional vs. Alianza Lima

Fecha 18:

Cusco FC vs. Universitario

Alianza Lima vs. ADT

Cienciano vs. Sporting Cristal

Fecha 19:

Universitario vs. Sport Huancayo

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima.

Cristal tiene por jugar tres partidos de local y tres como visitante. De estos últimos, uno de será ante el Vallejo de Mosquera y dos la altura de Cusco (Cusco FC y Cienciano).

Alianza jugará dos cotejos de Matute y tres fuera de casa. Visitará a Manucci, a Binacional en Juliaca y a Garcilaso en Cusco.

Universitario disputará tres encuentros en el Monumental y actuará de visita en dos ocasiones, ante Vallejo y Cusco FC.

