Torres: “El empate no era justo, porque teníamos un resultado asegurado ”

Felix Torres, defensor de la Selección Ecuatoriana, habló tras empatar 1-1 ante la Selección Peruana por la fecha 16 de las Eliminatorias. El jugador del Santos Laguna de México asegura que este empate ante la Blanquirroja no es justo ya que merecian los tres puntos.

“Queda una sensación de que se escapa algo que estábamos cuidando mucho, era un resultado muy importante para nosotros. Estamos motivados y sabemos que ese punto nos sirve a nosotros. El grupo sabe que debe seguir adelante”, fueron las primeras palabras del zaguero a Movistar Deportes.

Asegura que Perú es un buen rival en estas Clasificatorias: “Nos enfrentamos a un buen rival. El partido estaba bastante cerrado, no había por donde nos hicieran daño. Hubo cosas puntuales que permitieron que nos hagan el gol en las instancias finales. Vamos a levantar la cabeza por todo lo que estamos haciendo”.

El jugador del Santos Laguna, no le gusto el empate en Lima ya que merecian estos tres puntos importantes para sellar su clasificación a Qatar 2022: “Creo que no era justo, porque teníamos un resultado asegurado, no nos conformamos con un gol, pero al final es importante el empate”.

Finalizó su entrevista resaltando que no se encuentran seguros en el Mundial ya que aún faltan 2 finales: “Nosotros todavía no nos sentimos ni en el repechaje, quedan dos fechas por cerrarse y vamos a trabajar hasta el final para cerrar en la posición en la que estamos. Tratamos de cuidar el puesto de privilegio que tenemos”, sentenció.