Torres: “Somos el Barça y hay que luchar por todas las competiciones”

Ferrán Torres, delantero del Barcelona, habló tras empatar 1-1 ante el Frankfurt por el partido de ida de los cuartos de Europa League. El atacante español señaló que el cuadro catalán debe ganar todas las competiciones.

“Lo importante es que hemos empezado perdiendo y hemos logrado meter un gol, sabíamos que era un rival muy difícil y muy duro y ahora toca jugar en nuestra casa”, señaló en entrevista Ferrán.

Asegura que el campo de juego no estaba en buenas condiciones: “Cuando hemos llegado hemos visto que el campo no estaba en las mejores condiciones. No es ninguna excusa porque somos jugadores de mucha calidad. Y hemos sabido sacar el partido adelante con un empate”.

Sobre su gol que hizo empatar el encuentro en Alemania: “Ha sido un buen gol, hemos tenido paciencia, hemos circulado al Frankfurt de lado a lado y hemos hecho una pared con Frenkie que ha acabado en gol”, y añadió que “siempre es importante meter para los de arriba pero también para el equipo, y ahora a pensar ya en el finde”.

Sobre el partido de vuelta en España: “Será un partido duro, es la Europa League y son cuartos de final pero primero toca pensar en el partido del finde y luego ya pensaremos en la vuelta”.

Finalizó dando un mensaje alentador a sus compañeros e hinchas: “Somos el Barça y hay que luchar por todas las competiciones en las que estamos vivos y claro que la Europa League es un objetivo”.