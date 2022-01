Trippier afirmó que fue pretendido por Manchester United

Trippier ya está jugando con Newcastle en la Premier League. Sin embargo, afirmó que fue fuertemente rumoreado con un pase al United.

Luego de haber fichado por Newcastle, Trippier confirmó el interés de los Red Devils. “Después de la Eurocopa, hubo un gran interés”, le aseguró el defensivo a Alan Shearer en diálogo con The Athletic.

“Tengo que tener cuidado con lo que digo porque no quiero meterme en problemas, pero sí hubo interés. Tuvimos conversaciones, pero el Atlético solo quería mi cláusula de rescisión”, agregó.

“Eso era mucho dinero para alguien de 30 años, así que entiendo por qué el United no hizo eso. También hubo otros clubes interesados. De todos modos, ya no está, así que no me molesta”, continuó.

Finalmente, Kieran Trippier se refirió al ‘Cholo’ Simeone: “Me encantaría verlo trabajando en Inglaterra. Sé que estaba aprendiendo inglés hace un año y su pareja habla inglés. El problema es que, al ser tan apasionado para hablar en el vestuario, le afectaría la fluidez”.

“Simeone me ayudó mucho, me hizo jugar en situaciones en las que nunca pensé que podría hacerlo como futbolista. Cuando le ves en el banquillo, así es como se comporta en cada sesión de entrenamiento, en cada juego de pases. Es incansable”, dijo.