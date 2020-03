Triunfo agónico

En el último suspiro, Cantolao venció 1-0 a Grau con gol de Tajima y se mete a los primeros puestos

Cantolao sumó su segunda victoria al hilo al derrotar por 1-0 a Atlético Grau por la quinta fecha del Apertura en el estadio Miguel Grau del Callao. Al igual que en la fecha anterior, el “Delfín” consiguió tres puntos en el ocaso del partido. En esta ocasión el héroe fue el volante Mario Tajima, quien convirtió el único gol en el minuto 93.

El partido fue muy intenso desde el principio hasta el final. Atlético Grau tomó la iniciativa del partido. En el primer minuto, Denilson Gonzales remató al arco, pero su disparo salió desviado.

Luego, Cantolao comenzó a tener la posición de la pelota, pero sin llegar con mucha claridad al arco de Medina. El primer remate a portería llegó en el minuto 14 por intermedio de Sandro Rengifo.

Para el segundo tiempo, el partido aumentó en intensidad. Cantolao desaprovechó varias oportunidades de abrir el marcador por intermedio de Celi y Jasaui. El cuadro “Delfín” buscó por todos los medios el gol de la victoria y tuvo que esperar hasta el minuto 93.

Mario Tajima recibió un pase dentro de área, por parte de Sebastián La Torre, y la colocó a la mano izquierda de Medina que no pudo evitar el gol.

Con este triunfo, Cantolao sumó nueve puntos y se ubica en el sexto lugar. Por su parte, Atlético Grau se quedó con una unidad en el penúltimo lugar.

CANTOLAO (1)

Erick Delgado

Brayan Arana

José Ramírez

Víctor Salas

Orlando Núñez

Augusto Solís

Jesús Castillo

Mario Tajima

Yuriel Celi

Sandro Rengifo

Jarlín Quintero

DT: Hernán Lisi

ATLÉTICO GRAU (0)

Bernardo Medina

Ronaldo Andía

Jonathan Ávila

Maelo Reátegui

Roberto Céspedes

Axel Sánchez

Neil Marcos

Gary Correa

Denilson Gonzales

Oshiro Takeuchi

Jeferson Collazos

DT: Pablo Zegarra

ÁRBITRO: Kevin Ortega

GOL: Mario Tajima 93’ (C)

CAMBIOS: Farihd Jasaui x Sandro Rengifo, Sebastián La Torre x Jarlín Quintero, Orlando Contreras x Víctor Salas (C). Jairsinho Gonzales x Gary Correa, Tiago Cantoro x Denilson Gonzales, Kleiber Palomino x Jeferson Collazos (AG)

TA: Víctor Salas, Jarlín Quintero (C). Jonathan Ávila, Tiago Cantoro (AG)

ESTADIO: Miguel Grau (Callao)