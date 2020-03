‘Zorros’ tumbaron el IMPERIO

Ayacucho FC goleó 4-1 a Cienciano en Cusco y se mete a la pelea por la punta

La sorpresa de la fecha se dio en el estadio Inca Garcilaso del Cusco, donde Ayacucho FC aplastó 4-1 a Cienciano y no se despega de los primeros puestos. Montes, Carranza, Sosa y Álvarez anotaron para los ‘zorros’, Romagnoli adelantó para el ‘Papá’.

El inicio del partido fue favorable para el cuadro local. Al minuto 18, Juan Romagnoli abrió el marcador con un remate de 40 metros que se desvió en Minzum Quina.

Después del gol cusqueño, Ayacucho FC comenzó a posicionarse mejor dentro del terreno de juego. Su recompensa llegó al minuto 38, cuando Mauricio Montes puso el 1-1 de cabeza luego de recibir un centro de Robert Ardiles al punto de penal.

El inicio del segundo tiempo fue de dominio total de los ayacuchanos. A los 47’, Luis Carranza dominó el balón por el sector izquierdo hasta llegar al área y con una definición magistral puso el 2-1.

Un minuto más tarde, el volante Sosa recibió un balón por el sector izquierdo, se metió al área y sacó un disparo cruzado que hizo inútil la volada de Ferreyra.

Cienciano adelantó líneas para achicar el marcador, sin embargo, los “zorros” aprovecharon los espacios que dejaron los defensas. En el minuto 58, Luis Álvarez sentenció el partido luego de recibir un pase de Luis Carranza a la altura del punto de penal.

CIENCIANO (1)

Daniel Ferreyra

Lampros Kontogiannis

Javier Salazar

Ángello Pizzorno

Deyair Reyes

Rudy Palomino

Benjamín Ubierno

Diego Temoche

Luis García

Juan Romagnoli

Miguel Curiel

DT: Marcelo Grioni

AYACUCHO FC (4)

Exar Rosales

Roberto Villamarín

Diego Minaya

Minzúm Quina

Alexis Cossio

Gonzalo Papa

Luis Álvarez

Leonardo Sosa

Robert Ardiles

Luis Carranza

Mauricio Montes

DT: Gerardo Ameli

ÁRBITRO: Ramón Blanco

GOLES: Juan Romagnoli 18’ (C). Mauricio Montes 38’, Luis Carranza 47’, Leonardo Sosa 48’, Luis Álvarez 58’ (AFC)

CAMBIOS: Junior Aguirre x Diego Atoche, Óscar Franco x Rudy Palomino, Pier Larrauri x Luis García (C). Carlos Olascuaga x Luis Carranza, Jorge Murrugarra x Gonzalo Papa, Jesús Mendieta x Robert Ardiles (AFC)

TA: Javier Salazar, Ángello Pizzorno, Benjamín Ubierna (C)

ESTADIO: Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)