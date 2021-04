Tuchel: “Es un placer enfrentarme a un equipo tan grande como el Madrid”

El entrenador Tuchel se mostró contrario a la apuesta de la UEFA para la competición. De la Superliga europea dice que los dueños del club son quienes deciden

El técnico del Chelsea, Thomas Tuchel, vuelve a cruzarse en el camino de Zidane. Ya lo hizo como entrenador del Dortmund y también como técnico del PSG. Asimismo, el preparador alemán supo rearmar un equipo que iba a la deriva con Lampard y que ahora pisa firme en la Premier.

Cómo está el equipo y la importancia de la última victoria: “Kovacic es baja pero el resto están disponibles. Nos costó el triunfo ante el West Ham y ahora tenemos varios partidos de alto nivel. Estamos jugando ante los mejores de Europa y hasta ahora siempre lo hemos hecho bien ante Atlético, Liverpool, Tottenham… y ahora nos toca esto. Es una nueva experiencia y tenemos mucha unidad porque necesitamos hacer un partido de alto nivel ante el Madrid para pasar a la final”.

Qué aporta la experiencia: “Tengo la sensación de que podemos jugar a un alto nivel en cada partido y si no lo podemos hacer podemos prevenir que el rival lo haga bien. Están dispuestos a trabajar y a sufrir juntos. Si hay que correr, corren, si hay que estar más posicionados, lo hacemos. No podemos esperar cosas increíbles pero tenemos experiencia y hemos vivido partidos complicados y creemos que es un buen momento para jugar este partido”.

La inquietud en España por las represalias de la UEFA a través de los árbitros: “Confío al cien por cien en el arbitraje y en la UEFA, en cada árbitro en este nivel. Necesitamos el mejor arbitraje pero confío en que lo haga lo mejor posible. No creo que haya ventaja o desventaja de este tipo por un discusión polítca. No entra en mi cabeza”.

Cómo habría reaccionado a una expulsión del Chelsea: “Es una hipótesis. Nosotros merecemos estar en las semis como el Madrid. No importa la decisión política o la camiseta que lleves. Lo hemos hecho muy bien y todos los equipos se han ganado el puesto en la semifinal. Si hay problemas políticos hay que solucionarlos a ese nivel y no en una competición como esta”.

La clave para ganar el Madrid: “No bajar el nivel. A veces cuando te enfrentas a un equipo tan grande como el Madrid quizá lo mejor es mostrar el nivel. Somos capaces de jugar a un buen nivel con regularidad en ataque defensa y transiciones”.

Imaginaste una semifinal con el Madrid: “Soy un afortunado, estoy agradecido a todos los que me han apoyado en toda mi carrera. Es la razón por la que estoy aquí. Cuando empecé en categorías inferiores cada día fue un regalo. Con los juveniles del Stuttgart…. Nunca imaginé entonces que entrenaría a un equipo de Bundesliga. Nunca había jugado un partido de élite. Me vino todo de forma natural. Mi familia, los técnicos que han trabajado conmigo… todos me han ayudado. Es un placer poder enfrentarme a un equipo tan grande como el Madrid y a la vez es una obligación el darlo todo”.

El nuevo formato de la Champions: “No estoy seguro de que me guste, solo veo más partidos y en el calendario que tenemos es complicado que pueda estar entusiasmado. Todos los entrenadores y los jugadores van a tener la misma opinión. Liga de Naciones, Mundial de clubes, selecciones… No es más calidad sino más partidos. No estoy contento con la nueva Champions, pero yo no jugué ningún papel en eso. Queremos depender de nosotros y de nuestra fuerza”.

Cómo ve a Hazard y si prefiere que esté o no: “Es un gran jugador, fue clave aquí en el Chelsea muchos años que es una de las Ligas más difíciles. Le tengo mucho respeto y es un jugador importante para el Madrid. Pero también hay que hablar de la experiencia que tiene. en Europa y en la Premier. Ahora juega en el Madrid, ha vuelto y si juega, y creo que va a jugar, seguro que quiere demostrar algo. Si prefiero que esté o no, pueden jugar con diez… Tienen muchos jugadores de calidad”.

El cambio del Chelsea: “La clave es el compromiso, si están dispuestos a ayudar al compañero y darlo todo en su posición. Nosotros damos mucho en cada partido. Sabemos que lo mejor para defender es la posesión, defender alto y estar bien colocados para evitar las transiciones. Estamos muy contentos con las estadísticas porque somos muy regulares”

Mensaje para el aficionado inglés que quiere ver perder al Chelsea por lo de la Superliga: “Cuando eres el dueño del club tomas decisiones y no todo el mundo va a aceptarlas. Me encanta este deporte y los jugadores están con ganas y necesitamos mucho apoyo para poder ganar esta eliminatoria. Los aficionados pueden estar enfadados con la decisión y no tengo problemas con eso, pero que no duden del amor que tenemos por el fútbol”.