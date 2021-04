Zidane: “Todos queremos ver al Madrid en la Champions”

El entrenador Zidane pide a sus jugadores que se olviden de todo el ruido que generó la Superliga y que piensen sólo en el partido de mañana ante el Chelsea

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, compareció en rueda de prensa antes del partido de las semifinales de Champions League ante el Chelsea. Asimismo, el francés no quiso ni oír o hablar de toda la polémica de la Superliga.

La reputación del Madrid tras la Superliga

“Nosotros tenemos un partido mañana”

Influencia de la Superliga en la semifinal

“El árbitro va a hacer su trabajo y nosotros vamos a jugar al fútbol. Como pensemos en que todo lo de fuera nos va a perjudicar va a ser muy jodido, la líamos. Nosotros tenemos que centrarnos en jugar”

El arbitraje la UEFA y la sanción

“Ya me habéis preguntado por todo esto y ya he contestado. Es absurdo pensar que no vamos a estar en la Champions. Se habla mucho desde fuera. Se va a hablar mucho, pero como no lo controlamos, yo solo me centro en el partido. Pero mi opinión es que todos queremos ver al Madrid en la Champions”.

Eden Hazard

“No le veo con dudas y el otro día estuvo muy bien. Lo más importante era eso y ahora a tirar. Estamos contentos porque nos va a aportar mucho”.

Se vio despedido tras la derrota del Shakthar

“Lo de antes, que estaba fuera, que estaba dentro… Eso va a pasar siempre. Yo ahora pienso en el partido de mañana y vamos a intentar competir bien. El resto es cosa vuestra”

Kroos y Mendy

“Toni va a estar, Ferland no”