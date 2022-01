Tuchel tras la derrota: “No tomamos buenas decisiones”

Tuchel se pronunció luego de la derrota del Chelsea. Los ‘blues’ perdieron la oportunidad de achicar la brecha de puntos que existe con Manchester City.

Thomas Tuchel fue crítico y buscó respuestas a lo ocurrido en la derrota del Chelsea en el Etihad Stadium. “Tuvimos ocho o nueve ocasiones, pero no llegamos a tocar el balón en el área. Esto me disgusta. Podemos fallar ocasiones y no estoy descontento por ello. Hoy ha sido un gran problema ofensivo y la actuación de los delanteros”, dijo el entrenador de los ‘blues’.

“Ha sido simplemente una falta de precisión, sincronización y compostura. Hemos perdido demasiados balones con facilidad. Fue un gran problema en nuestro juego. La toma de decisiones y los tiempos no fueron los que necesitamos en este nivel de fútbol”, añadió.

Asimismo, también se refirió al momento del City. “Si gana 12 partidos seguidos y nosotros tenemos problemas con las lesiones y el Covid, no es el mejor momento para reducir la diferencia. La brecha es grande porque ellos lidian mejor con Covid y mejor con las lesiones”, dijo.

Además, el entrenador alemán también habló sobre Romelu Lukaku. “Tuvo muchas pérdidas de balón en circunstancias muy prometedoras, tuvo una gran oportunidad. Por supuesto que queremos servirle, pero es parte del equipo, puede hacerlo mucho mejor”.